Адвокат Башук заявляет о незаконном аресте академика Василишина

Адвокат Александр БАШУК заявляет о незаконном взятии под стражу академика Украинской технологической академии, бывшего заместителя председателя Хмельницкой облгосадминистрации Сергея ВАСИЛИШИНА.

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН адвокат заявил, что заказное уголовное дело против бывшего гендиректора стратегического завода ОАО „Хмельницкий завод кузнечно-пресового оборудования „Пригма-прес” С.ВАСИЛИШИНА, инициированное новым владельцем этого завода, ранее судимым Евгением ВВЕДЕНСКИМ, неоднократно возбуждалось и закрывалось. В последний раз дело было закрыто уже в судебном порядке в декабре 2005 года. С.ВАСИЛИШИНУ инкриминировали нецелевое использование средств предприятия в сумме около 70 тыс. грн. При этом адвокат заявляет, что комиссия, которая проводила на заводе специальную проверку, таких фактов не выявила.

В январе 2006 года С.ВАСИЛИШИН получил от Генеральной прокуратуры сообщение о прекращении уголовного преследования в связи с отсутствием состава преступления, однако уже 1 апреля 2006 года был взят под стражу. Суд принял такое решение, поскольку после объявления в розыск С.ВАСИЛИШИН на протяжении 30 дней не явился на допрос, сказал А.БАШУК.

По его словам, лишь в изоляторе С.ВАСИЛИШИН узнал о существовании постановления Комсомольского районного суда г. Херсона от 27 марта этого года о его аресте. Адвокат отметил, что это противоречит законодательству, поскольку такое решение могло быть принято исключительно в присутствии его подзащитного, между тем постановление суда было принято заочно.

Как считает адвокат, задержание состоялось через четыре дня после судебного решения, чтобы невозможно было обжаловать это решение в связи с истечением срока для обжалования. При этом, по словам А.БАШУКА, то, на основании чего человек был взят под стражу, вообще значения в таком случае не имеет.

Он добавил, что суд дал санкцию на содержание его подзащитного под стражей на протяжении 60 дней, а когда представители С.ВАСИЛИШИНА обратились в Херсонский апелляционный суд, тот отказал в возобновлении сроков обжалования.

Дочь С.ВАСИЛИШИНА Светлана на пресс-конференции заявила, что уже много раз обращалась к Президенту Украины и генеральному прокурору с просьбой способствовать решению этого дела в пределах закона, однако никакой реакции не было. Она заявила, что теперь намеревается обращаться в европейские судебные инстанции.