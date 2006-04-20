Запатентованная в Украине технология производства синтетического газа не имеет аналогов в мире – эксперт

Запатентованная в Украине технология производства синтетического газа не имеет аналогов в мире. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил глава Национального агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергоресурсов Евгений СУХИН.

По его словам, синтетический газ по данной технологии производится из любой биомассы – от древесины до бурого угля. Уникальность этой технологии, которой нет аналогов в мире, в том, что себестоимость произведенного на ней газа составляет от 80 до 150 грн. за 1 тыс. куб. м.

Е.СУХИН сообщил, что сегодня интерес к установке для получения горючего газа из углеродосодержащего сырья проявляют различные страны, в том числе Филиппины, Япония, в частности «Мицубиси групп». Последняя предложила Украине выкупить официальные права на этот патент, однако «надо у себя это иметь».

По его информации, сейчас экспериментальный завод по производству синтетического газа из биомассы уже работает на теплотехническом объекте в с. Клавдиево под Киевом.

По словам Е.СУХИНА, было принято решение смонтировать завод в Обухове на тепловой электростанции. На июнь т.г. запланирован перенос завода в Обухов, где будет производиться 2400 куб. м газа в час. К сентябрю планируется 80% потребления газа на этой ТЭС закрыть синтетическим, произведенным на этой установке.

Как сообщил глава Нацагентства, небольшой завод в виде одного блока окупится приблизительно за 1,5-2 года, в зависимости от его загрузки.

Е.СУХИН добавил, что завод, который сейчас находится в Клавдиево, стоит 1,6 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, Национальное агентство Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергоресурсов планировало представить первый в Украине завод по газификации бурого угля мощностью 20 млн. кубометров синтетического газа в год в июне 2006 года.

По данным Агентства, Украина имеет 3,5 млрд. тонн бурого угля, и на протяжении 150 лет может ежегодно производить не менее 40 млрд. кубометров синтетического газа. Это эквивалентно 25 млрд. кубометров природного газа, что больше тех объемов, которые сегодня добывает Украина.

Ориентировочная цена одного завода, в зависимости от мощности, сырья и месторасположения - от 1 до 2 млн. долл., производительность - 17-20 млн. кубометров в год.

Для сравнения, стоимость бурения новой скважины составляет 3 млн. долл., при этом она, в отличие от газового завода, истощается в течение 10-15 лет.