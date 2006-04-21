Тендерная палата требует проверить законность процедуры покупки служебного автомобиля для главы «Нафтогаза»

Тендерная палата Украины обратится в правоохранительные органы с требованием провести проверку законности процедуры закупки служебного автомобиля Mercedes-Benz S-Class для председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексея ИВЧЕНКО. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил первый вице-президент тендерной палаты Антон ЯЦЕНКО.

«Он (НАК «Нафтогаз Украины» – УНИАН) купил его без тендера, что является грубым нарушением законодательства. Мы сейчас также будем давать запрос в правоохранительные органы, как это случилось», – сказал он.

А.ЯЦЕНКО отметил, что, по его данным, закупка автомобиля была осуществлена уже после вступления в силу новой редакции закона о государственных закупках, положения которой обязывают государственные предприятия проводить закупки путем тендера.

«Нас не интересует моральная сторона. Нас интересует в первую очередь то, как «Нафтогаз Украины» мог купить Mercedes, и банк мог провести платеж, когда уже существовала эта норма данного закона», – сказал он.

Справка УНИАН. 7 апреля интернет-издание “Украинская правда” сообщило, что для главы НАК «Нафтогаз Украины» А.ИВЧЕНКО приобретен новый служебный автомобиль Mercedes-Benz S-Class стоимостью 215 тыс. долл. (1 млн. 85 тыс. 750 грн.).

12 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что приказал А.ИВЧЕНКО продать этот Mercedes-Benz стоимостью более 1 млн. грн.

В тот же день НАК "Нафтогаз Украины" сообщила, что передала автомобиль Mercedes-Benz S-Class председателя правления компании А.ИВЧЕНКО обратно в автосалон.