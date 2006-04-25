Организация «Родовой Очаг Родной Православной Веры» установила в Киеве капище и намерена создать парк «Остров богов»

Верующие всеукраинской религиозной организации «Родовой Очаг Родной Православной Веры» заложили капище во славу Вырия в Киеве на горе Хоревица (современное название - Замковая гора, над Андреевским спуском) и заявили, что на этом месте начинают обустраивать место паломничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Верховный Волхв организации Владимир КУРОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Капище в форме восьмиконечной звезды с очагом посредине сторонники Веры обычаев Отцов заложили в Праздник Красной Горы, Праздник Лады и Ярила, 22-23 апреля т.г. Вокруг капища также были высажены восемь дубков. Все вместе капище занимает около 20 метров в диаметре. В.КУРОВСКИЙ также добавил, что капище посвящено богу молодого солнца Ярилу, которое отмечают именно 23 апреля (Ярило-буйный). По словам В.КУРОВСКОГО, еженедельно утром на Хоревице сторонники этой веры планируют проводить служение.

Организация “Родовой Очаг Родной Православной Веры” также предлагает реализовать на Хоревице проект природно-культурного парка с условным названием “Остров Богов”. По словам распорядителя проекта “Хоревица – остров богов” Арсении ГАЙ, они предлагают столичной общине “рассмотреть идею образования парка культуры и отдыха общего пользования “Остров богов” и образование соответствующего фонда, чтобы развивать эту идею”. По ее словам, верующие поставили власть в известность, что отныне Хоревица является местом паломничества, то есть, в соответствии со статьями 5 и 21 Закона Украины “О свободе совести и религиозных организаций”, “это сообщение должно быть принято к сведению, а капище – должно уважаться и охраняться государством как место паломничества”. В то же время, А.ГАЙ подчеркнула, что верующие действуют и будут действовать в дальнейшем исключительно в правовом поле.

По словам А.ГАЙ, “Хоревица – это будто остров среди реки Творчества, ведь Хоревица стоит над Андреевским спуском” и создание парка позволит “направить поток творчества из Андреевского спуска – на гору”.

А.ГАЙ также отметила, что согласно информации полученной из официальных источников земля на территории Замковой Горы является государственной собственностью, а решением Киевсовета (от 19.07.2005 №806/3381) Замковая Гора, отнесенная к парковым территориям общего пользования г.Киева, в настоящее время является не обустроенной, и планы по ее обустройству отсутствуют. Она также добавила, что сейчас на Хоревице есть 20 могил, некогда здесь было кладбище, однако оно закрыто в 50-х годах прошлого века. По словам А.ГАЙ, с принятием в прошлом году Киевсоветом решения о создании на этом месте парка “моральный аспект решен. И решен не нами. Мы просто приняли это решение государства и дальше мыслим в русле этого решения”.

А.ГАЙ также добавила, что с момента установления капище охраняют казаки, однако сегодня днем охрана будет снята.

Справка УНИАН. Всеукраинская религиозная организация «Родовой Очаг Родной Православной Веры» является организацией носителей Веры обычаев украинского народа, зарегистрированной Государственным комитетом Украины по делам религий в соответствии с действующим законодательством.