Тендерная палата заявляет о возможных нарушениях процедур закупок товаров и услуг для ЧАЭС в 2005 году

Тендерная палата Украины заявляет о возможных нарушениях процедур закупок товаров и услуг для Чернобыльской АЭС в 2005 году.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила вице-президент Тендерной палаты Людмила КРАВЧЕНКО.

По ее словам, в период с августа 2005 года по 1 января 2006 года Государственное специализированное предприятие «Чернобыльская АЭС» использовало на закупку товаров и услуг 23 млн. 639 тыс. грн. При этом сумма по закупкам товаров и услуг, непосредственно связанных с ликвидацией последствий аварии, составила порядка 4 млн. грн., в том числе на закупку услуг капитального ремонта автотрансформатора АТДЦТН 125000/330/110, реакторов РОДЦ 110000/750, выключателей ВВД-330, разъединителей РНДЗ-330 – 1,7 млн. грн., нефтепродуктов – 180 тыс. грн.

Л.КРАВЧЕНКО отметила, что остальные средства в сумме 18,8 млн. грн. предприятие направило на закупку продуктов питания, ремонт столовой (5 млн. грн.), а также на подключение к системе Internet (160 тыс. грн.). При этом, отметила специалист, закупка продуктов питания для ЧАЭС производилась через 9 отдельных торгов, тогда как согласно законодательству она должна проходить через процедуру разовых торгов.

«Разделен предмет закупки на 9 частей, что уже является нарушением законодательства», – сказала она.

Л.КРАВЧЕНКО сообщила, что по поручению временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам тендерных закупок Тендерная палата обратилась с запросом на истребование документации по вышеупомянутым торгам к ГСП «Чернобыльская АЭС». В мае, в случае выявления нарушений тендерных процедур, общественная организация намерена передать материалы расследования в правоохранительные органы.

Комментируя заявления заместителя генерального директора ГСП «ЧАЭС» Андрея ШАЦМАНА о приостановке стабилизационных работ на объекте «Укрытие», а также о существовании угрозы остановки станции в виду изменения законодательства о госзакупках, Л.КРАВЧЕНКО отметила, что они вызваны нежеланием руководства ЧАЭС обнародовать через Internet тендерные операции предприятия.

Как сообщал УНИАН, 10 марта 2006 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» и другие законодательные акты Украины». Этим законом, в частности, вводится принцип общественного контроля. Вводятся нормы, которые предусматривают зачисление средств от тендерного и договорного обеспечения в Государственный бюджет с целью его наполнения.

20 апреля заместитель генерального директора ГСП «Чернобыльская АЭС», заместитель председателя тендерного комитета ЧАЭС Андрей ШАЦМАН заявил, что новая редакция закона о госзакупках может привести к остановке ЧАЭС и приостановке стабилизационных работ на объекте «Укрытие», поскольку с даты вступления в силу закона деятельность предприятия в сфере госзакупок «практически парализована».

«На сегодняшний день Чернобыльская станция не провела ни одних торгов. Реализация программы, намеченной на 2006 год, в настоящее время находится под угрозой срыва», – отметил замгендиректора. А.ШАЦМАН отметил, что в связи со сложившейся ситуацией предприятие не может продолжить работы по реконструкции компрессорной станции. В частности, ЧАЭС не может провести работы по установке двух резервных компрессоров к функционирующим с 2005 года трем компрессорам. Согласно технологическому регламенту, в постоянной работе должны находиться три компрессора при наличии двух резервных.

«Если сегодня из действующих компрессоров (хоть один) выйдет из строя, то я боюсь, что весь северо-запад Украины может остаться без электроэнергии», – сказал А.ШАЦМАН.

Кроме того, предприятие не может закупить в достаточном объеме поваренной соли для регенерации фильтров химводоочистки для обеспечения нормального функционирования промышленно-отопительной котельной. «Это грозит остановкой всей отопительно-производственной системы. Это грозит отсутствием горячей воды в санпропускниках, а это в свою очередь приведет к тому, что на станции будут остановлены все радиационно-опасные работы, в том числе и работы по стабилизации объекта «Укрытие», – подытожил А.ШАЦМАН.