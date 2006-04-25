«Оптима-Трейд» пытается в суде пересмотреть постановление ВХСУ об отказе о взыскании с дочерних компаний «Нафтогаза Украины» 170 млн. грн.

ЗАО «Оптима-Трейд» обратилось с заявлением в Киевский апелляционный хозяйственный суд с просьбой пересмотреть постановление Высшего хозяйственного суда Украины (ВХСУ), которым было отказано в удовлетворении иска о взыскании с дочерних компаний НАК «Нафтогаз Украины» - ДК «Укргазвыдобування» и ДК «Укртрансгаз» суммы в размере 170 млн. грн. по векселю, акцептованному АО «Укргазпром». Об этом УНИАН сообщил партнер Адвокатской фирмы «Пукшин и Партнеры» Руслан КИРИЛЮК, которая представляет интересы дочерних компаний НАК «Нафтогаз Украины».

«Невзирая на решение Верховного Суда Украины от 11.04.06, которым «Оптима-Трейд» признано незаконным векселедержателем, «Оптима-Трейд» идет на пролом и хочет отсудить 170 млн. грн.», - сказал Р.КИРИЛЮК.

Также Р.КИРИЛЮК сообщил, что сегодня, 25 апреля, в 16.00 в Киевском апелляционном хозяйственном суде должно состояться заседание, на котором будет рассматриваться заявление ЗАО «Оптима-Трейд».

Как сообщал УНИАН, в конце марта ЗАО «Оптима-Трейд» уже обращалось с заявлением в ВХСУ с просьбой пересмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам постановление этого же суда, которым было отказано в удовлетворении иска о взыскании с дочерних компаний НАК «Нафтогаз Украины» - ДК «Укргазвыдобування» и ДК «Укртрансгаз» суммы в размере 170 млн. грн. по векселю, акцептованному АО «Укргазпром».

Еще в 2000 году налоговая инспекция взыскала через суд с ДК «Укргазвыдобування» 273 млн. грн. неуплаченных налогов. Исполнительная служба занялась выполнением решения и изъяла в ДК «Укргазвыдобування» надлежащий ей вексель, по которому АО «Укргазпром» обязался оплатить 170 млн. грн.

Впоследствии решение о взыскании налогов с ДК «Укргазвыдобування» было отменено судом, однако исполнительная служба незаконно продала этот вексель за 10,3 млн. грн., или за 6% от номинала.

Через ряд подставных фирм вексель очутился у ЗАО «Оптима-Трейд», которое и затребовало у НАК «Нафтогаз Украины» свои 170 млн. грн. Однако получить 170 млн. грн. помешал Высший хозяйственный суд Украины, который в феврале 2004 года отказал в иске и установил, что акцепт на векселе был совершен АО «Укргазпром» вопреки законодательству.

После этого, ЗАО «Оптима-Трейд» подало иск к дочерним компаниям НАК «Нафтогаз Украины» - ДК «Укргазвыдобування» и ДК «Укртрансгаз», и Хозяйственный суд г.Киева в июле 2005 года решил взыскать с «Укртрансгаза» 170 млн. грн. Ситуацию исправил апелляционный суд и Высший хозяйственный суд, которые в иске отказали и указали, что, во-первых, дочерние компании НАК «Нафтогаз Украины» - ДК «Укргазвыдобування» и ДК «Укртрансгаз» не являются правопреемниками «Укргазпрома», во-вторых, ЗАО «Оптима-Трейд» не является законным держателем векселя, поскольку получила его в результате незаконной продажи исполнительной службой и при этом вексель не содержит непрерывного ряда индоссаментов и, в-третьих, «Укргазпром» акцептовал вексель незаконно, что подтверждено судебным решением.