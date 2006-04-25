Компании «X-Trade Ukraine Ltd» и страховая группа «PZU Украина» проводят конкурс «FOREX для журналистов»

Компания «X-Trade Ukraine Ltd» совместно со страховой группой “PZU Украина” проводят конкурс «FOREX для журналистов». Об этом сообщил директор «X-Trade Ukraine Ltd» Богдан АДАМОВИЧ на пресс-конференции в УНИАН сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, целью конкурса «FOREX для журналистов» является ознакомление представителей СМИ Украины «с буднями международных финансовых рынков, деятельностью компании «X-Trade Ukraine Ltd» и предоставление возможности стать участником торгов на валютном рынке Forex.

Смысл конкурса заключается в следующем: во время проведения специальной инвестиционной игры «X-Trade Ukraine Ltd», с 25 апреля до 12 мая 2006 года, получить наибольшую прибыль с помощью инвестирования на валютном рынке. Операции можно проводить с помощью специального демонстрационного счета системы X-Trade с виртуальным начальным капиталом 10 тыс. долл. Все операции можно проводить дистанционно с помощью Интернета.

Б.АДАМОВИЧ также сообщил, что для тех журналистов, которые ни разу не играли на рынке FOREX, компания «X-Trade Ukraine Ltd» 27-28 апреля и 4 мая будет проводить специальные тренинги. Кроме того, состоится конкурс на лучшую статью на «FOREX-тематику». Победители конкурсов получат следующие призы: за первое место – полис медицинского страхования от партнера конкурса страховой группы «PZU Украина»; за второе место – вышеупомянутый полис и ноутбук. Тому же, кто достигнет наилучших результатов на торгах, будет открыт счет на 1 тыс. долл.

Чтобы зарегистрироваться для участия в конкурсе достаточно посетить сайт www.x-trade.com.ua и заполнить соответствующий бланк. Торжественное вручение наград состоится на пресс-конференции 23 мая т.г.

Справка УНИАН. «X-Trade Ukraine Ltd» входит в группу X-Trade, которая работает в Европе и является одним из лидеров в сфере инвестирования на валютном рынке в Центральной Европе. Группа X-Trade основана в 2002 году, а в 2003 году компания одной из первых в Польше внедрила торговую платформу валютными контрактами.

Страховая компания «СКАЙД-ВЕСТ» основана в 1993 году во Львове. В 2000 году центральный офис компании был перенесен в Киев.

В середине февраля 2005 года лидер польского страхового рынка компания PZU получила контроль над 100% акций ОАО «СКАЙД-ВЕСТ» и ОАО «СКАЙД-ВЕСТ - Жизнь», после чего сменилось название компаний.

Общий объем страховых премий, собранных компаниями, входящими в страховую группу «PZU Украина», за 2005 год составил 124 млн. грн., страховые выплаты - 43 млн. грн.