Собрать оригиналы протоколов – это сейчас наша главная цель - Ю.Тимошенко

Собрать оригиналы протоколов – это сейчас главная цель, сообщила на пресс-конференции в объединенном информационном центре „Президентська доба – 2004` лидер БЮТ Юлия Тимошенко.



Народные депутаты будут требовать углубленного контроля относительно результатов голосования за открепительными талонами. Но сейчас разрыв между Ющенко и Януковичем настолько большой, что результаты голосования за открепительными талонами не имеют существенного значения. Они могут подогнать результаты Януковича, но они не обеспечат ему победы – сообщила Юлия Тимошенко.

