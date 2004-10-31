Собрать оригиналы протоколов – это сейчас наша главная цель - Ю.Тимошенко
23:37, 31 октября 2004Последние события
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Собрать оригиналы протоколов – это сейчас главная цель, сообщила на пресс-конференции в объединенном информационном центре „Президентська доба – 2004` лидер БЮТ Юлия Тимошенко.
Народные депутаты будут требовать углубленного контроля относительно результатов голосования за открепительными талонами. Но сейчас разрыв между Ющенко и Януковичем настолько большой, что результаты голосования за открепительными талонами не имеют существенного значения. Они могут подогнать результаты Януковича, но они не обеспечат ему победы – сообщила Юлия Тимошенко.
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