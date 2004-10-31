`Янукови победил в первом туре с отрывом в 2-3 %`, – сообщил Б.Губский

Кандидат Виктор Янукович одержал победу уже в первом туре выборов с отрывом в 2-3%, сообщил на брифинге член штаба Януковича народный депутат Богдан Губский, ссылаясь на данные исследования, проведенного непосредственно штабом Януковича (он не уточнял, по какой методике проводилось исследование, каким был охват и т.д.).



По словам Губского есть и плохая новость – Янукович победил, но не в первом туре. Такое заявление он сделал, ссылаясь на данные экзит-полов (правда, Губский не уточнял, каких именно экзит-полов). Комментируя данные экзит-пола, проведенного консорциумом украинских организаций, Губский отметил, что это данные по состоянию на 14:00, передает корреспондент Медиа-центра `Кандидат` из штаба В.Януковича.

