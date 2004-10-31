`Правительство Януковича делает правильные шаги и дефолта не будет`, - Б.Губський

Народный депутат Губский заявил, что он не располагает информацией о подтягивании войск к Центральной избирательной комиссии.



По словам Губского, штаб Януковича после первого тура голосования планирует расширить программу кандидата Януковича, в частности, внести пункты, которые могли бы привлечь тех избирателей, которые сейчас Януковича не поддерживают. Депутат Б.Губский отказался уточнять, как именно будут выглядеть эти пункты. В тоже время депутат Губский заявил, что на самом деле цены в Украине не растут, правительство Януковича делает правильные и действенные шаги, и по его словам, дефолта в Украине не будет, так как для этого нет оснований, - передает корреспондент Медиа-центра `Кандидат` из штаба кандидата В.Януковича.



