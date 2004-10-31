Ющенко лидирует на Западе, в Центре и на Севере. Янукович – на Юге и Востоке. Данные Украинского Института социальных исследований.

По данным опроса экзит-пола, возглавляемого руководителем Украинского Института социальных исследований Александром Яременко, в западном регионе за Ющенко проголосовали 86,1 %, за Януковича - 8,8%. В Центральном регионе лидер оппозиции получил 53, 1% избирателей, нынешний Премьер-министр – 26,6%. Избиратели северного региона Украины по традиции отдали симпатии Виктору Ющенко. За него проголосовали 52,9%, за Виктора Януковича - 21,3%. На востоке, в Крыму и на юге Украины к Виктору Януковичу отдали свои голоса 21,3%. На востокеУкраины за Виктора Януковича проголосували 69,8%, за Виктора Ющенко – 11,7%. Южная Украина также отнеслась благосклоннее к ВикторуЯ нуковичу. Здесь он набрал 56% голосов избирателей. Виктор Ющенко в два разам еньше – 22,7%. В отличие от Юга и Востока Украины, в Киеве за Виктора Ющенко проголосовали 68,2% избирателей. Виктору Януковичу отдали голоса 14,6%.



