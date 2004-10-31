о 5-6 годині ранку штаб Ющенка матиме попередні результати паралельного підрахунку голосів із 70% регіонів України - Костенко

22:52, 31 октября 2004
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