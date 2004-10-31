В Крыму голосовали `мертвые души`

Сегодня в Крыму наблюдатели зафиксировали такие нарушения: нарушения избирательного законодательства, отсутствие избирателей в списках, ошибки в списках и наличие в них несовершеннолетних. Сообщается, что на одном из участков в списках была обнаружена фамилия четырехлетнего ребенка. К тому же, на некоторых участках бюллетени выдают предъявителям свидетельства о смерти.



В то время во Львове на участке №54 избирательного округа №120 представители Комитета избирателей Украины нашли бюллетени, в которых напротив Виктора Януковича были проставлены соответствующие значки, в связи с чем бюллетени были изъяты.



Источник: ИМИ

