В Крыму голосовали `мертвые души`
20:42, 31 октября 2004Последние события
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Сегодня в Крыму наблюдатели зафиксировали такие нарушения: нарушения избирательного законодательства, отсутствие избирателей в списках, ошибки в списках и наличие в них несовершеннолетних. Сообщается, что на одном из участков в списках была обнаружена фамилия четырехлетнего ребенка. К тому же, на некоторых участках бюллетени выдают предъявителям свидетельства о смерти.
В то время во Львове на участке №54 избирательного округа №120 представители Комитета избирателей Украины нашли бюллетени, в которых напротив Виктора Януковича были проставлены соответствующие значки, в связи с чем бюллетени были изъяты.
Источник: ИМИ
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