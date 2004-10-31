Почти 1 миллион избирателей не смогли проголосовать - И.Плющ

По подсчетам штаба В.Ющенко, почти миллион избирателей не смогли проголосовать, сообщил народный депутат Иван Плющ на пресс-конференции в объединенном информационном центре «Президентська доба – 2004» в УНИАН. По его словам, эти голоса должен был получить В. Ющенко. Он также отметил, что «более грязных выборов он в своей жизни еще не видел».

