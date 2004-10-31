Ющенко оторвался на 7% - данные Николая Томенко

На данный момент разница между кандидатами в президенты составляет 7% в пользу Виктора Ющенко. Об этом, на основе результатов опроса, сообщает народный депутат Украины, представитель штаба Виктора Ющенко Николай Томенко.



Мы контролируем ситуацию на участках – сказал Николай Томенко.



В то же время он прогнозирует, что основные фальсификации еще впереди. Их следует ожидать вечером. Со слов народного депутата, сейчас ситуация сложилась так, будто «мы поменялись местами с властью и милицией. Сейчас власть хочет выступлений и массовых беспорядков, а оппозиция играет роль правоохранительных органов. Николай Томенко отметил, что «ресурс, который был брошен властью в первый тур, принес максимальный результат, который Янукович мог получить. И во втором туре этого не повториться».

