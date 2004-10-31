Степан Гавриш: нарушения, зафиксированные нашими наблюдателями, носят системный характер

Нарушения, зафиксированные наблюдателями Виктора Януковича, носят системный характер. Об этом заявил на брифинге в пресс-центре центрального избирательного штаба кандидата на пост Президента Украины Виктора Януковича его уполномоченный представитель в Центральной избирательной комиссии Степан Гавриш.



По его словам, речь идет, в частности, об увеличении числа `пустых` бюллетеней, вброшенных в избирательные урны; о попытках ограничить доступ к избирательным участкам граждан, не внесенных в списки избирателей. Причем не только прибывших из других областей, но и тех, чьи фамилии не были внесены в списки из-за халатности избирательных комиссий. У этих граждан были большие осложнения.



Еще одно, к сожалению, типичное нарушение: ограничение доступа наблюдателей от Виктора Януковича к непосредственному наблюдению за ходом голосования. Виявлено более 30 тысяч `погашенных` бюллетеней, где напротив фамилий кандидатов Бродского, Рогожинского и Душина стоит штамп `выбыл`. Наибольшее количество – в Ривненской области.



Источник: Центральный избирательный штаб кандидата в Президенты Украины Януковича В.Ф.

