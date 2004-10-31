У Ющенко на Ривненщине – 76% голосов – результаты экзит-пола Центра Разумкова

`За` кандидата В. Ющенко на Ривненщине проголосовали 246 избирателей – 76%. Такие данные экзит-пола, проведенного Центром А.Разумкова. `За` кандидата В.Януковича проголосовали 47 избирателей (14,5%), Мороза – 21 избиратель (6, 5%), Симоненко – 2 избирателя, за Яковенко – 4 избирателя.



Всего опрошено – 324 человека (избирателям предлагалось опустить в урну заполненную анкету, то есть интервью было тайным).



Данные Центра `Социальный мониторинг` по Ривненской области:



`За` Ющенко – 201 избиратель – 62%,

`За` Януковича 74 избирателя – 22,7%,

`За` Мороза – 29 избирателей – 9%,

`За` Симоненко – 11 избирателей - 3,4%.

`Против всех` проголосовали 4 избирателя – 1%.

Опрошено – 325 человек, количество отказов – 89 или 27%.



Экзит-пол проводил и Украинский институт социальных исследований, не входящий в Консорциум.



Из избирателей, ответивших социологам, 233 человека или 75% избирателей высказались `За` Ющенко. `За` Януковича – 46 избирателей или 14,8%. `За` Мороза – 15 избирателей или 4, 8%. `За` Симоненко – 6 избирателей или 2%. 6 избирателей или 2% проголосовали `против всех`. Всего ответили на вопросы – 311 избирателей. Количество зарегистрированных отказов – 71 или 22,8%.



По данным этих трех различных исследований, по одному-два-три голоса получала Витренко, по одному голосу – кандидаты Корчинский, Ржавский, Чорновил. Социологические институции использовали также методики тайного опроса – избиратели опускали заполненные анкеты в урны.



Источник: Ривненская областная общественная организация `Комитет избирателей Украины`

