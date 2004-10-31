В Мукачево есть опасность повторения сценария 18 апреля – `Наша Украина`

С 18.00 в Мукачево появились признаки попыток реализовать сценарий срыва выборов, который был использован 18 апреля на выборах мэра. Об этом заявил руководитель избирательного штаба Виктора Ющенко в Закарпатье Виктор Балога, сообщили в пресс-службе блока `Наша Украина`. На улицах начали собираться группы юнцов специфической внешности, которые постепенно сгрудились вокруг окружных избирательных участков. Милиция при этом притворяется, что ничего не произошло, и старается держаться в стороне. По словам Балоги, возле участков также собрались приверженцы Ющенко, которые могут стать жертвами нападения бандитов. Учитывая абсолютную бездеятельность правоохранительных органов, Балога сообщил, что представители штаба будут стараться как можно быстрее закончить подсчет голосов и получить на руки протоколы с `мокрой печатью`, которые сделают невозможным в дальнейшем фальсификацию результатов выборов. Также в Мукачево в течении дня, по данным Балоги, на нескольких участках были побиты наблюдатели от ОБСЕ.



Источник: Медиа-Центр `Кандидат`

