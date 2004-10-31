По предварительным данным, на выборах в Тюмени лидирует В. Янукович.

В Тюмени на избирательном участке, открытом для виборов Президента Украины в генеральном консульстве республики, наиболшее количество голосов набрал кандидат Виктор Янукович. По данным генконсульства, „ всего 31 октября в Тюмени проголосовало 179 граждан Украины. Янукович получил 134 голоса, Ющенко – 21 голос, а Мороз набрал 6 голосов. Другие кандидаты получили от одного до трех голосов

избирателей` .

Информирует медиа-центр „Кандидат`.

