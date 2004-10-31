В Черкассах жители города, не внесенные в списки избирателей, массово обращаются в суды и ТИК

Почти во всех участках микрорайона Дахновка города Черкассы ( 1 и 2 избирательные участки 198 округа города) есть граждане, не внесенные в списки избирателей. Об этом сегоджня сообщил официальный наблюдатель, депутат горсовета Павел Карась. Он отметил, что около 1000 граждан обратились в территориальную избирательную комиссию с жадобами. Утром постановления выдавали только три сотрудника ТИК, сейчас ТИК в Черкассах работает на полную мощность. Приблизительно такое же количество жителей уже обратились в местные суды с жалобами о не внесении в списки. Павло Карась отметил, что активность избирателей очень высокая. По его словам, к 13:00 уже проголосовали около 50% избирателей.

Источник: ИМИ

