Отрыв Виктора Ющенко настолько серьезный, что никакие мелкие нарушения не повлияют на результаты выборов – Тимошенко

На пресс-конференции, которая проходит в штабе Виктора Ющенко, Юлия Тимошенко, в частности, отметила, что команда В.Ющенко уже ведет переговоры о создании нового парламентского большинства.



Как сообщил журналист газеты «Твой выбор» Юрий Сыротюк, Тимошенко говорит, что отрыв В.Ющенко настолько серьезный, что никакие мелкие нарушения не повлияют на результаты выборов, а сам результат всех приятно удивит. Также Ю.Тимошенко отметила, что высказывания представителей штаба В.Януковича о массовых нарушениях, которые по их мнению, происходят во время голосования, свидетельствуют, что в штабе В.Януковича знают реальные результаты и положение дел у их кандидата довольно плохи.

