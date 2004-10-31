О.Билозир и И.Осташ информируют журналистов о голосовании на иностранных избирательных участках

Сейчас в пресс-центре В.Ющенко проходит конференция народных депутатов О.Билозир и И.Осташа. Они информируют журналистов о голосовании на заграничных избирательных участках.



О.Билозир сообщает, что в ходе `Проекта `Четвертая волна`, цель которой - мониторинг голосования на иностранных участках, охвачено шестьдесят избирательных участков в 36 странах. Это составляет почти половину избирательных участков за границей.



На 15:00 на иностранных избирательных участках проголосовало почти 50% избирателей. Были зафиксированы такие нарушения: нарушения в формировании списков избирателей и блокирование работы наблюдателей. В частности, по словам О.Билозир, сейчас 1000 избирателей стоят под консульствами Португалии, Греции, Австрии, требуя проголосовать.



И.Осташ отметил, что уже известны неофициальные результаты голосования в Австралии. Там победил В.Ющенко, 85% голосов против 15% В.Януковича.



Об этом сообщает Юрий Сыротюк, журналист газеты `Твой выбор`.