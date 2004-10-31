Ющенко победит при любой погоде – Плющ

`Ющенко победит при любой погоде`, - заявил в пресс-центре В.Ющенко депутат Иван Плющ.



Народный депутат полагает, что выборы 2004 года имеют коренное отличие от предыдущих выборов. Это не выборы `26 бакинских комиссаров`, а борьба между народом и властью.



Иван Плющ назвал этими выборы самыми грязными за всю историю Украины, в частности, приведя пример отсутствия граждан в списках избирателей. Однако, по мнению Плюща, это не повлияет на окончательные результаты выборов. Плющ также убежден, что результат выборов превзойдет самые смелые прогнозы.



Юрий Сиротюк, журналист газеты `Твой выбор`

