Ющенко победит при любой погоде – Плющ
20:10, 31 октября 2004Последние события
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`Ющенко победит при любой погоде`, - заявил в пресс-центре В.Ющенко депутат Иван Плющ.
Народный депутат полагает, что выборы 2004 года имеют коренное отличие от предыдущих выборов. Это не выборы `26 бакинских комиссаров`, а борьба между народом и властью.
Иван Плющ назвал этими выборы самыми грязными за всю историю Украины, в частности, приведя пример отсутствия граждан в списках избирателей. Однако, по мнению Плюща, это не повлияет на окончательные результаты выборов. Плющ также убежден, что результат выборов превзойдет самые смелые прогнозы.
Юрий Сиротюк, журналист газеты `Твой выбор`
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