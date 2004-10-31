С Фондом `Общественное мнение` работают интервьюеры, которые раньше не проводили `экзит-полы` – Валерий Хмелько

С Фондом `Общественное мнение` работают интервьюеры, которые раньше никогда не проводили `экзит-полы`. Об этом сообщил директор Киевского международного института социологии Валерий Хмелько. Так Хмелько прокомментировал значительную разность результатов экзит-полов между Фондом `Общественноем нение` и другими социологическими службами.



Источник: Медиа - центр `Кандидат`

