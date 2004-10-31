Согласно закону о выборах Президента Украины, социологов отганяют от участков на расстояние 100 метров

Во время работы интервьюеров `экзит-пола`, возникают немногочисленные и несущественные проблемные ситуации, не носящие угрожающий характер.



По сообщениям представителей консорциума украинских социологических организаций во главе с Фондом `Демократические инициативы` и руководителя `Украинского экзит-пола` Александра Яременко, работа интервьюеров в начале дня проходила без особых замечаний. Однако, зафиксировано ряд нарушений. На одном из киевских участков, интервьюеров попросили отойти на расстояние 100 метров от входа в участок, мотивируя это положением Закона `О выборы Президента Украины`. Подобные случаи фиксируются и на других избирательных участках Украины. Во Львове интервьюеры Центра `Социальный мониторинг` начали работу с опозданием в связи с голосованием группы бритоголовых. Работа началась лишь после того, как они проголосовали и покинули участок. В целом экзит-полы украинских социологов проходят нормально.



Источник: ИМИ

