На Львовщине большое количество людей голосуют по открепительным талонам

На Львовщине высокая активность избирателей, постоянные очереди, но все спокойно. Наблюдается большое количество людей с открепительными талонами. Это приезжие из Донецка и Луганска. Возят автобусами, до сел добираются на такси. У них есть охрана. На участках их встречают и ведут голосовать. Все эти люди приезжали в несколько этапов. Два дня назад, днем и вчера ночью два эшелоны остановились в Селе Бирцы Львовской области.



Источник: Общественно-гуманитарный консорциум `Генеза`

