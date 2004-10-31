Ряд нарушений зафиксирован в разных областях Украины

В 120 избирательном округе, участок 54 , наблюдателем КИУ выявлено 30 бюллетеней с отметками напротив кандидата Якуковича. Бюллетени погашены. В 121 избирательный округ так и не пришли чистые бюллетени. Территориальная избирательная комиссия приняла решение о выдаче этих бюллетеней и продолжили процедуру голосования. В это же время председатель Камьянко-Буськой районной администрации у уже требует признать выборы недействительными.



Источник: Комитет избирателей Украины

