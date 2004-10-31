В Нью-Йорке участок не может справиться с избирателями

Сегодня возле заграничного избирательного участка №94 в Нью-Йорке собралось более 1000 избирателей, желающих проголосовать, однако члены ТИК утверждают, что людей в пять раз меньше. Об этом во время прямого включения в УНИАН сообщили из США. Корреспондент отметил, что сейчас пропускная способность участка - приблизительно 100 человек в час, там 5 кабинок для голосования.



Желающие проголосовать выстроились под участком в две очереди. Дело в том, что некоторые люди не получили приглашения на выборы , часть не внесли в список избирателей. Параллельно иностранные наблюдатели работают на улицах, консультируя людей относительно процедуры голосования.



Рядом с участком стоит группа молодежи с лозунгами: «Нация против фальсификации». Кроме того, на выходе из участков проводятся два экзит-пола. Первый из них проводит «Радио Свобода», второй – «Молодежная диаспорская организация». Отметим, что сейчас в Нью-Йорке – полдень.



Источник: ИМИ

