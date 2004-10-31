Политологи обсудили ход голосования и прогнозы развития политической ситуации в Украине после президентских выборов.

В пресс-центре УНИАН состоялась пресс-конференция, организованная независимым открытым объединенным информационным центром «Президентська доба 2004» при участии политологов. Она посвящена ходу голосования и прогнозам развития политической ситуации в Украине после президентских выборов.

С точки зрения директора Института Глобальных стратегий Вадима Карасева, особенностью избирательной кампании в Украине является отрабатывание второго тура выборов, во время которого претенденты будут бороться за «левый электорат». Однако в сентябре развитие предвыборной кампании проходило по сценарию «второго тура». Такой ход событий стал возможен благодаря отсутствию существенного разрыва в рейтинге лидеров перегонов и классическими «левыми» обещаниями кандидатов. Политолог считает, что победитель первого тура выборов победит и во втором туре. В.Карасев прогнозирует «Флоридский вариант», когда победитель будет определен после длительной судебной волокиты. Однако независимо от того, кто победит, в Украине будет сильная оппозиция. Комментируя заявления В.Путина относительно возможности введения двойного гражданства, политолог отметил, что заявления Президента России имеют значение не столько для кандидатов, сколько для самого Путина.

Владимир Фесенко, директор Политического центра, председатель правления центра прикладных политических исследований «Пента», отметил, что в Украине не исключен «абхазский сценарий» проведения выборов. Оценивая ход голосования, политолог выразил мнение, что сегодня большинство избирателей отдает предпочтение Морозу как третьему лидеру и верит что он опередит Симоненко. «Я полагаю, что Симоненко будет способствовать то молчание, которое он избрал своей позицией». – отметил В.Фесенко.

Алексей Гарань, профессор политологии Национального Университета «Киево-Могилянская Академия» полагает, что «во втором туре много избирателей будут поставлены перед необходимостью голосовать не столько за, сколько против. Ющенко сегодня сделал несколько шагов, которые необходимо было сделать только во втором туре привлекая на свою сторону часть левого электората». Также, существенную роль во втором туре сыграет позиция Александра Мороза – перед ним встанет «огромная моральная и политическая дилемма, как призвать голосовать людей». Возможны варианты: призывать отдать голос за Ющенко прямо «голосовать по совести», или голосовать против обоих. Это решит вопрос про место Мороза в новейшей истории Украине.

Политолог Андрей Окара прогнозирует, что В.Ющенко наберет в первом туре около 34% голосов, В.Янукович на 1,5% меньше, А.Мороз – 10%, в 2-3% разрыва с П.Симоненко (6-7%), потом немного меньше Витренко, а потом Кинах – 1,2%. Сегодня в политической культуре Украины преобладает мотивация голосования за определенного кандидата согласно личностным симпатиям. Восток знает почему он должен голосовать за Януковича, а запад – за Ющенко. У простого человека из центральной Украины нет таких убеждений, они в большинстве случаев не знают за кого голосовать. Для многих наименьшим злом выбрать в третий раз Кучму, чем Януковича или Ющенко.



Источник: Независимый открытый объединенный центр «Президентська доба 2004»

