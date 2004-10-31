Вопреки прогнозам, укранцы в России голосуют за двух Викторов

Сегодня в эксклюзивном интервью ИМИ, эксперт Института экономики переходного периода (Россия) Сергей Жаворонков сообщил, что в российских СМИ превалирует навязанный нанятыми Виктором Януковичем политтехнологами, характер освещения выборов в Украине. В частности, Сергей Жаворонков отметил, что российские СМИ и даже Интернет пытаются убедить аудиторию в том, что украинцы, проживающие в России поддерживают нынешнего премьер-министра Украины.



Однако, по данным опроса, проведенного активистами Молодого Союза правых сил на выходе из консульства Украины в Москве, где размещается один из избирательных участков, это вовсе не отражает реальное положение вещей. Согласно этому опросу, всего проголосовало 130 граждан Украины. 64 респондента отдали голоса за Виктора Ющенко, 60 выбрали Виктора Януковича, по три голоса отдали за Петра Симоненко и Александра Мороза. Комментируя такое распределение голосов, Сергей Жаворонков отметил, что, несмотря на широкомасштабную предвыборную кампанию Виктора Януковича в России и полное отсутствие рекламы Виктора Ющенко, за этих кандидатов избиратели отдали почти равное количество голосов. А отрыв от остальных двух – Мороза и Симоненко огромный.



Жаворонков констатировал, что в данном случае в России был использован ординарный политтехнологический прием. Аудитории навязывают мысль о том, что результаты выборов уже известны , что победит кандидат от власти. « Из российского медиапространства этот тезис пытаются экспортировать в украинское», - подчеркнул он. Например, сайт Regnum.ru, по словам эксперта, тесно сотрудничающий с Глебом Павловским, и без того известный своими жуткими высказываниями о предвыборной ситуации в Украине, в своем сегодняшнем основном материале написал о том, что «в первом туре отрыв Януковича от Ющенко составил 8-10%». Сергей Жаворонков также констатировал, что данные ФОМа, которые цитирует российский интернет не единственные, однако эта «контора известна штатным сотрудничеством с Администрацией российского президента».



Источник: ИМИ

