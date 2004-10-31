Люди с открепительными талонами из восточной Украины направляются во Львов

По информации политологического центра «Генеза», который совместно с рядом других общественных организаций проводит мониторинг избирательного процесса во Львове, там наблюдается значительное количество людей с открепительными талонами из восточных областей Украины.

В частности, преобладающее количество лиц с открепительными талонами приезжают из Донецка и Луганска во Львов, часть из них на такси едут голосовать на сельские участки. Все они под охраной. 30 октября на станцию с. Бирка прибыли два поезда таких лиц. Представители избирательных штабов, действующих во Львовской области, фиксируют лишь незначительные нарушения.

