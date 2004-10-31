На одном из киевских избирателеньных участков в начале голосования было почти на 1000 бюллетеней меньше, чем избирателей в списках

В участковой избирательной комиссии №24 ТИК №223 с начала голосования было почти на 1000 бюллетеней меньше, чем избирателей в списках – сообщает Медиа-центр «Кандидат». Приблизительно к двум часам бюллетени закончились, в пол пятого избиратели все еще не могли проголосовать. Председатель комиссии Алиса Борисенко отметила, что по ее требованию, приблизительно в пять часов ей дали дополнительно 500 избирательных бюллетеней. Но этого количества явно недостаточно. Людей намного больше и все они хотят проголосовать. Ей постоянно звонят избиратели, они интересуются, привезли ли бюллетени.

Борисенко также сообщила, что проведет совещание с представителями кандидатов для позитивного решения ситуации.

Источник - МЦК

