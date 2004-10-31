С.Кивалов сообщил, что некоторые суды в Украине отказываются рассматривать жалобы избирателей.

В частности он отметил, что в Севастополе на территории избирательного округа №224 Балаклавский и Гагаринский районные суды отказывают в рассмотрении заявлений избирателей. Он также проинформировал, что в ТИО №180 в Харьковской области районный суд г.Изюм требует уплаты госпошлины в размере 3 гривен 50 копеек при рассмотрении жалоб.

Обнаружены также другие нарушения. Например, в территориальном избирательном округе №20 (Волынская область) было испорчено почти 600 бюллетеней. Такая же ситуация сложилась на некоторых избирательных участках в Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой, Полтавской областях, на Буковине. На всех этих участках выданы резервные бюллетени.

