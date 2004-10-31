В штабе Януковича наибольшее количество `технических` нарушений зафиксировали в Винницкой и Тернопольской областях

Наблюдатели фиксируют случаи различных нарушений избирательного законодательства. В частности, часть избирательных участков не была должным образом подготовлена к проведению выборов. Об этом Медиа-центру «Кандидат» сообщили в избирательном штабе кандидата на пост Президента Украины

Виктора Януковича. Зафиксированы случаи, когда избирательные участки не были оформлены должным образом. Наблюдается недостаточное количество кабинок для голосования. На некоторых избирательных участках помещения для голосования размещены так, что место выдачи избирательных бюллетеней , вход и выход из кабин (комнат) для тайного голосования, избирательный урны не находятся в поле зрения членов участковой комиссии и лиц, имеющих по закону право присутствовать в помещении для голосования. Наибольшее количество подобных нарушений зафиксировано в Винницкой, Львовской, Тернопольской областях.

В Винницкой, Львовской, Ровенской и Тернопольской областях – недостаточное количество прозрачных избирательных урн в помещении для голосования.



