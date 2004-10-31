Явка избирателей по областям Украины к 15.00 – 52,87%. (Расширенная версия ЦИК)

16:46, 31 октября 2004
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31.10.2004 16:04:01

Активность избирателей в Украине к 15.00 составила 52,87% .
По областях:

Киев - 52,43%

Житомирская область - 60,21%,

Кировоградская область - нет данных,

Черкасская область - 60,17%,

Волынская область - 60,35%

Львовская область - 50,57%

Тернопольская область - 65,86%,

Кировоградская область - 60,38%,

Черновицкая область - 54,09%,

Черниговская область - 52,81%,

Сумская область - 60,23%,

Харьковская область - 48,57%,

Донецкая область - 54,28%,

Луганская область - 54,83%,

Ивано-Франковская область - 55,55%,

Запорожская область - 46,25%,

Николаевская область - 40,30%,

Хмельницкая область - 55,48%,

Винницкая область - 57,09%,

Одесская область - 45,45%,

Крым - 49,09%,

Херсонская область - 45,49%,

Днепропетровская область - 49,55%,

Полтавская область - 48,12%,

Кировоградская область - 60,38%,

Черновицкая область - 54,09%

Севастополь - данных нет.


Источник: ЦИК

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