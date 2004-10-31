Явка избирателей по областям Украины к 15.00 – 52,87%. (Расширенная версия ЦИК)

31.10.2004 16:04:01



Активность избирателей в Украине к 15.00 составила 52,87% .

По областях:



Киев - 52,43%



Житомирская область - 60,21%,



Кировоградская область - нет данных,



Черкасская область - 60,17%,



Волынская область - 60,35%



Львовская область - 50,57%



Тернопольская область - 65,86%,



Кировоградская область - 60,38%,



Черновицкая область - 54,09%,



Черниговская область - 52,81%,



Сумская область - 60,23%,



Харьковская область - 48,57%,



Донецкая область - 54,28%,



Луганская область - 54,83%,



Ивано-Франковская область - 55,55%,



Запорожская область - 46,25%,



Николаевская область - 40,30%,



Хмельницкая область - 55,48%,



Винницкая область - 57,09%,



Одесская область - 45,45%,



Крым - 49,09%,



Херсонская область - 45,49%,



Днепропетровская область - 49,55%,



Полтавская область - 48,12%,



Кировоградская область - 60,38%,



Черновицкая область - 54,09%



Севастополь - данных нет.





Источник: ЦИК



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