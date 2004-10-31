Явка избирателей по областям Украины к 15.00 – 52,87%. (Расширенная версия ЦИК)
31.10.2004 16:04:01
Активность избирателей в Украине к 15.00 составила 52,87% .
По областях:
Киев - 52,43%
Житомирская область - 60,21%,
Кировоградская область - нет данных,
Черкасская область - 60,17%,
Волынская область - 60,35%
Львовская область - 50,57%
Тернопольская область - 65,86%,
Кировоградская область - 60,38%,
Черновицкая область - 54,09%,
Черниговская область - 52,81%,
Сумская область - 60,23%,
Харьковская область - 48,57%,
Донецкая область - 54,28%,
Луганская область - 54,83%,
Ивано-Франковская область - 55,55%,
Запорожская область - 46,25%,
Николаевская область - 40,30%,
Хмельницкая область - 55,48%,
Винницкая область - 57,09%,
Одесская область - 45,45%,
Крым - 49,09%,
Херсонская область - 45,49%,
Днепропетровская область - 49,55%,
Полтавская область - 48,12%,
Кировоградская область - 60,38%,
Черновицкая область - 54,09%
Севастополь - данных нет.
Источник: ЦИК