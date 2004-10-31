Силовые структуры Ровенской области работают в усиленном режиме.

Накануне выборов начальник УМВД Украины в Ровенской области Андрей Мельниченко огласил обращение к жителям области. В нем говорится: выборы Президента – историческое событие общегосударственного и международного значения. Поэтому во время избирательной кампании милиция отдыхать не будет. Милиция Ровенской области подходит со всей ответственностью к своей миссии – охране общественного порядка во время выборов. Мы готовы к любому обороту событий. Со стороны милиции будет сделано все для обеспечения нормального ритма жизни и спокойствия граждан. Милиция работает в усиленном режиме. Ее личный состав взял под охрану избирательные участки.



Кроме того, в день выборов Президента Украины все службы оперативного реагирования и силы гражданской обороны Ровенской области приведены в состояние повышенной готовности. В любой момент они готовы ликвидировать чрезвычайные ситуации различного характера; защищать население и территорию от возможных стихийных бед. Совместно с бойцами аварийно-спасательных служб наготове и «кабинетные работники» В частности, в главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ОДА встретили воскресенье на рабочих местах начальники всех отделов и члены специально созданной мобильно-оперативной группы. Как сообщил и.о. начальника управления Виктор Симонюк, такие мероприятия в большей степени традиционные, а не на прямую связанные с выборами: « В режиме повышенной готовности мы пребываем во время всех государственных праздников и массовых мероприятий. Точно так и сейчас. Хотя никаких природных бед и угрозы техногенных аварий

не ожидается и всерьез говорить о прогнозированных некоторыми политическими силами массовых беспорядках не приходится, мы, на всякий случай, готовы ко всему».

Источник – Ровенский КИУ

