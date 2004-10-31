Председатель Верховного Совета Владимир Литвин позитивно относится к проведению «exit-pool». «Если брать «exit-pool» который проводился в 1998 году во время парламентских выборов, в 1999 году во время президентских выборов, также в 2002 году во время парламентских выборов, то фактически официальные результаты совпали с результатами этого исследования. Насколько я знаю, разница составила 1 %. Я думаю это нормально, и нужно поддерживать это для того, чтобы мы всегда знали общественное мнение. А его можно узнать как раз с помощью социологической науки». Об этом сообщили в пресс-центре Председателя Верховного Совета. Владимир Литвин не сообщил, кому отдал свой голос. Он лишь отметил, что симпатизирует нескольким кандидатам.

