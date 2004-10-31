В Черкасской области уже проголосовало более 25% избирателей.



На избирательные участки Черкасской области явилось уже 25% избирателей. Об этом сообщил председатель областного комитета избирателей Максим Михлик.

Активисты КИУ констатируют в целом высокую явку избирателей. По их данным, явка избирателей по области колеблется в пределах 10-50%. В целом по области к 13:00 явка избирателей превысила 25%.

По словам М.Михлика, членами областного КИУ зафиксировано «очень много нарушений». Большинство из них касается списка избирателей. Многие избиратели не нашли свои фамилии в списках УИК. Кроме того, активисты КИУ зарегистрировали множество случаев ошибок в фамилиях, внесенных в списки УИК. Поэтому многие избиратели не смогли проголосовать. М. Михлик также сообщил, что « суды просто завалены жалобами граждан». В тоже время М.Михалик говорит о низкой активности судов в рассмотрении таких жалоб. Жалобщикам приходится до двух часов ждать решение суда, но решение не всегда выносится положительное. Довольно часто суды отправляют жалобщиков в Территориальную Избирательную Комиссию.

