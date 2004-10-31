На 77 участке (избирательный округ №197) исчезли 900 бюллетеней.

На участке № 77 избирательного округа №107 (с.Руська Поляна, Черкасский р-н, Черкасской области) по не установленным причинам исчезло1 900 избирательных бюллетеней, сообщил М. Михлик (председатель областного КИУ). По информации М. Михлика, с ссылкой на Теризбирком, еще вечером 30 октября ТИК передала на 77 участок необходимое количество бюллетеней. Об обстоятельствах исчезновения не сообщается. Утром, уже после начала голосования на 77 участок избирательного округа № 197 завезли из ТИК 600 дополнительные бюллетени без номеров.

