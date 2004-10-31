Комитет избирателей Украины заявил о нарушениях во время сегодняшнего голосования. КИУ зафиксировал недопущение наблюдателей на участки ( это произошло на Луганщине с наблюдателем кандидата Черновецкого). Есть случаи исключения членов комиссий. В частности, в Запорожской области зафиксировали огромное количество случаев исключения членов участковых комиссий от кандидата Ющенко.



По информации КИУ, случаются нарушения, связанные с избирательными бюллетенями. Например, на Винничине, на одном из избирательных участков наблюдалось массовое вбрасывание бюллетеней, а правоохранительные органы отказались задержать человека, который вбрасывал эти бюллетени. На Волыни, в селе Быхов Любешивского района члены УИУ №211 Маневицкого территориального округа выдают бюллетени для голосования со штампами «выбыл» напротив фамилии кандидата Бродского.



Отмечены также случаи вмешательства посторонних лиц в избирательный процесс. В Запорожской области почти на всех участках присутствуют представители милиции и люди в штатском с повязками «Охрана общественного порядка». Помещение территориальной избирательной комиссии ограждено железным забором. Вход в ТИК охраняют казаки с огнестрельным оружием и хлыстами.



В Сумах ( местный Аграрный университет) нарушается тайна голосования ( закрытые кабинки, требуют голосовать сразу же после получения бюллетеней на глазах избирательной комиссии).

Наблюдается голосование организованных групп избирателей . На Киевщине , на избирательном участке № 31 ( ТИО 91) прибыли 600 человек с открепительными удостоверениями ( из Донецка, Луганска, Харькова). Всего на участке 1500 избирателей. Об этом сообщил секретарь участка В. Мунтян. На Кировоградщине в селах Светловодского района ездит автобус с 20 людьми, представляющими районный Пенсионный фонд и районное управление сельского хозяйства. У них на руках – открепительные удостоверения.





Стаханов, избирательный округ 116, участок 40, Луганская область, Молодогвардейск, избирательный округ 108, участок 79. В 11 часов стало известно, что в области две переездные группы голосуют по открепительным удостоверениям. Такая группа была зафиксирована в городе Стаханов. Группа шахтеров, многие их которых в нетрезвом состоянии, замечены в Молодогвардейске. По данным, полученным КИУ, выпившие шахтеры проголосовали на 79 участке.







Зафиксированы и другие нарушения. Луганская область. Избирательный участок 108, участок 48. Официальных наблюдателей и представителей СМИ не пустили не избирательный участок, расположенный в областном онкологическом диспансере. Причина – отсутствие у наблюдателей сменных тапочек. Их 570 больных, в отделении 470 лежачих, голосуют они по месту пребывания. С урной ходят по палатам три врача – члены комиссии. Закарпатская область. Ректор университета Русин ( доверенное лицо Януковича в Закарпатской области) не проголосовал из-за того, что его не внесли в список избирателей. Члены УИК № 7 , 70 округа не разрешили ему проголосовать. Такие данные привел Комитет избирателей Украины.