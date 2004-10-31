Комитет Избирателей Украины сообщает о новых нарушениях. Например, в Волынской области закрыли участок из-за из-за признания бюллетеней недействительными. Их ТИК везут новые бюллетени. В Тернопольской области не открылось вовремя 5 участков по 167 избирательному округу в Шумском районе, 1- в 168 округе, 1 – в 169. Причина состоит в том, что в бюллетенях напротив фамилии кандидата в Президенты Михаила Бродского поставлена пометка «выбыл», что не отвечает действительности. Таким образом, проголосовать не могут почти три тысячи избирателей. Из-за сложившейся ситуации на Тернопольщине не хватает бюллетеней.