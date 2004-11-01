Результат Виктора Ющенко – 53,7%, Виктора Януковича – 26,47% - сообщает Ю.Тимошенко

Штаб `Нашей Украины` осуществляет параллельный подсчет голосов и предварительные результаты ожидаются уже в ночь с 31 октября на 1 ноября. Состоянием на 22.29 31 октября штаб Ющенко получил результаты с 3641 участков (10,94%). По словам Ю.Тимошенко, результат Виктора Ющенко – 53,07%, у Виктора Януковича – 26,47%. До 2 часа ночи ожидаются результаты из большинства участков, а к 12 дня 1 ноября штаб Ющенко рассчитывает иметь `мокрые` копии протоколов участковых комиссий.



Ю.Тимошенко считает, что победный для Ющенко результат сохранится до конца параллельного подсчета голосов. По информации штаба `Нашей Украины`, губернаторы всех областей получили приказ противодействовать процессу параллельного подсчета: уничтожать оригиналы протоколов, не подписывать протоколы. Практически во всех регионах на участках на 5-10 минут выключают свет.



Комментируя возможность фальсификации результатов с помощью неоднократного голосования избирателей через открепительные талоны, один из лидеров коалиции `Сила народа` отметила, что это существенно не повлияет на результат голосования, ведь `отрыв Ющенко от Януковича в реальности намного больший, и технически невозможно в значительной мере фальцифицировать результаты выборов`.



Источник: Независимый открытый объединенный информационный центр `Президентська доба 2004`

