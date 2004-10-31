Тимошенко уверена, что оппозиции не придется призывать людей выходить к стенам ЦИК
23:55, 31 октября 2004Последние события
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`Все происходит довольно спокойно, взвешено, как, впрочем, мы и прогнозировали`, - сказала она на пресс-конференции в Информационном центре `Президентська доба 2004`. Как только в штабе В.Ющенко будут результаты параллельного подсчета голосов, Ющенко лично появится встретится с журналистами. На вопрос о том, придется ли собирать большое количество людей, Тимошенко сказала, что скорее всего, это необходимо будет сделать лишь для того, чтобы всенародно поздравить Ющенко с победой на выборах.
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