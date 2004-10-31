`Я не исключаю возможность переговоров с В.Ющенко`, - заявляет А.Мороз

Кандидат в Президенты Александр Мороз не исключает возможность переговоров с другим претендентом на пост Главы державы Виктором Ющенко после первого тура президентских выборов. Об этом он заявил в прямом эфире `5 канала`. Лидер Социалистической партии Украины также отметил, что, по его мнению, `власть рассматривает разные варианты действий`, вплоть до признания выборов недействительными. `Очевидно, имея объективные данные, они сейчас думают, какой вариант выбрать за основной`, - сказал он.



Источник: 5 канал

