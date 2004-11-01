Мороз и Симоненко предали `левую` идею - Витренко

Мороз и Симоненко предали «левую» идею, сообщила на прес-конференции в Информационом центре «Президентские сутки – 2004» лидер ПСПУ Наталия Витренко. Опозиционой, по ее словам, является только ПСПУ.

Витренко отметила, что не может быть такого, чтобы было всего 10 % протестного електората.

Предательство Мороза и Симоненко привело к искажению результатов выборов.

