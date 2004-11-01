Избиратели поддержали Януковича без использования админресурсов – Гавриш

Значительная часть избирателей поддержала Януковича без использования админресурсов и политтехнологий, об этом сообщил в информационом центре «Президентские сутки – 2004» в УНИАН Степан Гавриш. На сей час ЦИК обработал 8% бюлетеней, результаты- 54% на 28% в пользу Януковича, такие результаты обнародовал Степан Гавриш, доверенная особа Виктора Януковича в ЦИК.

