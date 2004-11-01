Фальсифицировать результаты этих выборов пыталась и оппозиция, и власть

Штаб Януковича будет ориентироваться только на данные ЦИК, - заявил народный депутат Леонид Кравчук. По его мнению, данные экзит-полов не объективные потому, что общество к ним не готово. Поэтому Кравчук считает, что абсолютно правильно сделал фонд „Общественное мнение`, который отказался проводить дальнейший опрос, по причине отказа избирателей.

Сейчас в штабе Януковича собрались народные депутаты большинства: Григорий Суркис, Раиса Богатирева, Валерий Борзов, которые обговаривают стратегии действий штаба во втором туре.

