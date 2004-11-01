За даними з 9,17% дільниць, лідирує Янукович - 53,09%. За Ющенка проголосували 29,12% - ЦВК

01:44, 01 ноября 2004
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