Основным стратегическим и тактическим направлением второго тура будет договор с региональными элитами - Гавриш

Основным стратегическим и тактическим направлением второго тура будет договор с региональными элитами - сказал на пресс-конференции в объединенном информационном центре `Президентська доба-2004` представитель Виктора Януковича в ЦИК Степан Гавриш. Именно они обеспечат победу Президенту Украины. По его мнению, с региональными элитами должен произойти серьезный диалог.

Электорат Мороза и Симоненко добавит Януковичу дополнительных 7-10% голосов, - считает Гавриш. Электоральную группу Ющенко он назвав такой, которую тяжело изменить. Сегодня диалог между Ющенко и Морозом невозможен. При этом Янукович может найти общий язык с Морозом по вопросу политический реформы.

Гавриш также заявил, что из-за серьезного проигрыша Януковича в Киеве, во втором туре будет существенно изменена концепция избирательных технологий.

