Незалежно від того, `хто з Вікторів` стане Президентом, нічого в Україні не зміниться на краще - Андрій Чорновіл

01:52, 01 ноября 2004
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